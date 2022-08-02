MSB 'tahıl gemisi'nin İstanbul Boğazı'na ulaştığını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan yola çıkan Razoni isimli kuru yük gemisinin İstanbul Boğazı'na ulaştığını açıkladı.

Haber Merkezi

Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı'na ulaştı.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Milli Savunma Bakanlığı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmış, kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir."

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