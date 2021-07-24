MSB: Suriye'de iki asker yaşamını yitirdi

Suriye'nin El Bab kasabasında görevli TSK birliğine saldırı düzenlendi.

Haber Merkezi

El Bab'da görevli askerleri hedef alan saldırıda 2 asker yaşamını yitirirken 2 asker de yaralandı.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız da yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
Kirpi aracımıza yönelik gerçekleşen saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ateş altına alınmış ve etkili şekilde vurulmuştur. Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!"

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