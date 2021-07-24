El Bab'da görevli askerleri hedef alan saldırıda 2 asker yaşamını yitirirken 2 asker de yaralandı.
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Bilim ve Aydınlanma Akademisi
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MSB: Suriye'de iki asker yaşamını yitirdi
Suriye'nin El Bab kasabasında görevli TSK birliğine saldırı düzenlendi.
Haber Merkezi
El Bab'da görevli askerleri hedef alan saldırıda 2 asker yaşamını yitirirken 2 asker de yaralandı.
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: