MSB duyurdu: 'Pençe-Kilit'te bir asker daha yaşamını yitirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kilit operasyonu bölgesi"nde çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan 4 askerden 1'inin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Eylül 2022 tarihinde, arama tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen 4 kahraman silah arkadaşımızdan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz” denildi.

Bakanlık önceki saatlerde yaptığı açıklamada 2 askerin yaşamını yitirdiğini, 4 askerinse yaralandığını duyurmuştu.