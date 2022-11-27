MSB Demirtaş'a dava açtı: 'Hani mahkemelere emir ve talimat verilemiyordu'

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, sosyal medyada TSK’nın kimyasal silah kullandığı iddiaları ile ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) suç duyurusunda bulundu.

Hakkında soruşturma başlatılan Demirtaş'a yönelik 100 bin liralık tazminat davası açıldı. Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden Ankara Nöbetçi Hukuk Mahkemesi’ne 26 Ekim tarihinde yazılan, “Acele” başlıklı müzekkerede şu ifadelere yer verildi:

“Selahattin Demirtaş tarafından Twitter hesabından 19.10.2022 tarihinde yaptığı sosyal medya paylaşımındaki ifadelerle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kişilik haklarına, onur ve saygınlığına verilen zararın tazmini amacıyla; Ek'te sunulan dava dilekçesi doğrultusunda söz konusu paylaşımın yapıldığı tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte manevi tazminatın Selahattin Demirtaş tarafından ödenmesine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.”

Söz konusu müzekkereyi sosyal medya üzerinden paylaşan Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman ise şu ifadeleri kullandı:

"Milli Savunma Bakanlığı, Sn Demirtaş’a tazminat davası açıyor, açabilir tabi. Ancak dava, Tuğgeneral imzalı ve 'ACELE' kodlu bir yazı (müzekkere) ile açılıyor. Hani mahkemelere emir ve talimat verilemiyordu! Talimatın belgesi bu."