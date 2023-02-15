MSB Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ilaçlama çalışmalarını kendi çalışması olarak paylaştı

MSB, '7. Komando Tugay Komutanlığımız çadır kentte ilaçlama faaliyetleri' başlığı ile tweet attı. İlaç çantalarının üzerinde 'Ankara Büyükşehir Belediyesi' yazdığı ortaya çıkınca paylaşım silindi.

Haber Merkezi

Türkiye'de 10 ili sarsan deprem felaketinde arama-kurtarma çalışma büyük ölçüde yerini enkaz kaldırma çalışmasına bıraktı. 

Birçok belediye, kurum ve kuruluş bölgede depremzedelere destek veriyor. Ayni yardımın yanı sıra hijyen gibi konularda da hizmet veriyorlar. Özellikle muhalefetin belediyeleri iktidar tarafından sürekli eleştiriye tutulurken Milli Savunma Bakanlığı  "7. Komando Tugay Komutanlığımız çadır kentte ilaçlama faaliyetleri" başlığı ile tweet attı.

Paylaşılan fotoğraflarda, ilaç çantalarının üzerinde "Ankara Büyükşehir Belediyesi" yazdığı ortaya çıkınca tweet kısa süre sonra silindi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın silinen paylaşımı

MSB'nin paylaşımının Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu ortaya çıktı

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