Mozambik, BM Güvenlik Konseyi'ne 2 yıllığına giriş yaptı

Mozambik, bir başka Afrika ülkesi Kenya'nın yerini alarak önümüzdeki iki yıl için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde resmi olarak yer aldı.

Haziran 2022'de BMGK daimi olmayan koltuğunu kazanan Mozambik, Ekvador, Japonya, Malta ve İsviçre ile birlikte Salı günü 15 ülkeden oluşan organa kabul edildi.

Mozambik'i, BM Güvenlik Konseyi'nde ülkenin Birleşmiş Milletler Daimi Misyonu başkanı Büyükelçi Pedro Comissario Afonso tarafından temsil edecek.

Afonso, ülkesinin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1945'te kurulduğundan bu yana BMGK'de ilk kez yer aldığını ifade ederek "bu tarihi bir gün" olarak nitelendirdi.

Afrika, konseyde şu anda Gana, Gabon ve Kenya tarafından doldurulan ve şimdi yerini Mozambik'e bırakan üç daimi olmayan koltukla temsil ediliyor. Afrika Birliği, diğer bölgeler gibi Afrika'nın da iki daimi devlet ve iki daimi olmayan sandalye ile temsil edileceği daha temsili ve demokratik bir Güvenlik Konseyi için uzun süredir çağrıda bulunuyor. 2005 yılında Afrika Birliği, uluslararası ilişkiler ve Birleşmiş Milletler reformu üzerine bir Ezulwini Mutabakatını kabul etti.

Konseyde Afrika'nın temsil edilmesi çağrısı, Rusya ve ABD dahil olmak üzere Afrika dışındaki birçok ülke tarafından desteklendi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), beşi daimi (Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve ABD) olmak üzere 15 üye devletten oluşurken, diğer 10 tanesi iki yıllık dönemler için seçilen daimi olmayan üyeler.