Motto ve Bulgu Araştırma: Kararsızlar dağıtıldı, fark açılıyor...

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş "AKP, CHP ve Zafer Partisi’nin gerçek oy oranı…" başlıklı yazısında Motto ve Bulgu Araştırma Şirketi'nin son anket sonuçlarını aktardı.
Yarkadaş'ın yazısı şu şekilde:
"Araştırma sonuçlarına göre, ‘Bu pazar seçim olsa…’ kararsızlar da dağıtıldığında, iktidar partisi AK Parti 29.3 oranında oy alıyor.
Ana muhalefet partisi CHP ise 27.9 oranında bir oy oranına ulaşıyor.
Araştırmadan çıkan en çarpıcı sonuç ise Ümit Özdağ’ın Genel Başkanlığı’nı üstlendiği Zafer Partisi’ne ait… Göçmen karşıtı politikaların bayraktarı Zafer Partisi’nin 4.1’e yükseldiği görülüyor."