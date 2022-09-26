Motosikletli sürücüye çarpmıştı: Yıldız Tilbe hakkında karar verildi

Yıldız Tilbe otomobiliyle Bağdat Caddesi'ne girdiği sırada, Kadıköy istikametine ilerleyen bir motosikletliyle çarpıştı.

Tilbe'nin çarptığı motosiklet sürücüsü ambulansa bindirilmiş, Tilbe sonrasında polis merkezine giderek ifade verdi.

Olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ünlü şarkıcı hakkında 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan soruşturma başlattı.

Savcılık, Tilbe'nin Tanrıverdi'ye çarparak yaralanmasına sebebiyet vermesi sebebiyle soruşturmaya başlandığını belirtti.

Ancak söz konusu suçun soruşturulması ve kovuşturulmasının şikayete bağlı olduğunu ifade eden savcılık, motosiklet sürücüsünün Yıldız Tilbe'den şikayetçi olmadığının altını çizdi.

Şikayet olmaması sebebiyle dava açılma olanağının bulunmadığı belirtilerek ünlü şarkıcı hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.