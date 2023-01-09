'Motosikleti eve kadar yürümemek için çaldım' dedi, tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarından 2 kişinin motosikleti çaldığını belirledi.
Şüphelilerden Okan K. (29) polisin operasyonuyla yakalandı, çalıntı motosiklet de merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Okan K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Motosiklet de sahibi Ahmet A'ya teslim edildi.
Polis, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
DHA'nın haberine göre öte yandan, şüphelilerin apartmanın girişindeki motosikleti çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
'Eve kadar yürümeyelim diye çaldık'
Okan K. ifadesinde, yanındaki arkadaşının ismini vermezken, “Arkadaşımla birlikte geziyorduk. Arkadaşım, ‘Eve kadar yürümeyelim. Apartmanın bahçesindeki motosikleti çalalım’ dedi. Eve yürümemek için motosiklete binip, gittik” dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Okan K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yanındaki şüphelinin ise kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.