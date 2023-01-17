Motorine zam geliyor

Motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 5 kuruşluk zam yapıldı.

NTV'nin haberine göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,07 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,36 liradan satılıyor.