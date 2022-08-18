Motorine 77 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim geldi.
Böylece İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23 lira 23 kuruştan, 24 liraya yükseldi.
Benzinin ise litre fiyatı 21 lira 16 kuruştan, 20 lira 33 kuruşa indi.
Patronların Ensesindeyiz
Motorine zam, benzine indirim geldi
Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine 77 kuruş zam, benzine ise 83 kuruş indirim yapıldı.
Haber Merkezi
Motorine 77 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim geldi.
Böylece İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23 lira 23 kuruştan, 24 liraya yükseldi.
Benzinin ise litre fiyatı 21 lira 16 kuruştan, 20 lira 33 kuruşa indi.