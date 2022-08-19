Motorine yine zam geliyor

Petrol ve dolar kurundaki artış motorinde zammı beraberinde getiriyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorine önceki gece de 77 kuruş zam gelmişti. Benzinde ise bu gece fiyat değişimi beklenmiyor.

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25.02 TL’ye, Ankara’da 25.13 TL’ye, İzmir’de 25.15 TL’ye yükselecek. Benzinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 20.33 TL, Ankara’da 20.46 TL ve İzmir’de 20.45 TL seviyesinde bulunuyor.