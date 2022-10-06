Motorine üçüncü büyük zam!

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı motorinin 1 lira 53 kuruş artacak.

Motorine de dün gece 1 lira 39 kuruş, önceki gece 1 lira 10 kuruş zam gelmişti. Böylece son 3 günde motorine 4 lira zam gelmiş oldu. Benzine dün gece 74 kuruş, önceki gece 62 kuruş zam gelmişti.

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 27,09 TL’ye, Ankara’da 27,20 TL’ye, İzmir’de 27,23 TL’ye yükselecek. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,60 TL, İzmir ve Ankara’da 20,73 TL seviyesinde bulunuyor.