Motorine indirim geliyor: İşte yeni fiyatlar

Son yapılan zamlarla birlikte motorinin litre fiyatı 30 TL'yi, benzinin litre fiyatı ise 27 TL'yi geçmişti.

ınin haberine göre, petroldeki düşüş ve dolardaki çekilme motorine indirimi beraberinde getirdi. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorinde, salı gününü çarşambaya bağlayan gece 1 TL 50 kuruş civarında indirim bekleniyor.

Haftalardır 17,35 TL'ye demir atan dolar kuru BDDK'nın kararı sonrası bu sabah 16,71 TL'ye kadar düştü.

Son yapılan zamlarla birlikte motorinin litre fiyatı 30 TL'yi, benzinin litre fiyatı ise 27 TL'yi geçmişti.

22 Haziran Çarşamba günü benzin fiyatına yapılan 25 kuruşluk indirim gelmişti.

