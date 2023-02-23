Dün benzine gelen 48 kuruşluk indirimin ardından, bu gece yarısından itibaren motorine 63 kuruşluk indirim bekleniyor.
İndirim sonrası motorinin litresi İstanbul'da 20.65 lira olacak.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Burcu Günüşen
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Motorine indirim geliyor
Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 63 kuruşluk indirim bekleniyor.
Haber Merkezi
Dün benzine gelen 48 kuruşluk indirimin ardından, bu gece yarısından itibaren motorine 63 kuruşluk indirim bekleniyor.
İndirim sonrası motorinin litresi İstanbul'da 20.65 lira olacak.