Motorine indirim geliyor

Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 63 kuruşluk indirim bekleniyor.

Haber Merkezi

Dün benzine gelen 48 kuruşluk indirimin ardından, bu gece yarısından itibaren motorine 63 kuruşluk indirim bekleniyor.

İndirim sonrası motorinin litresi İstanbul'da 20.65 lira olacak.

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