Motorine indirim geliyor

Hafta sonu motorine gelen 1 lira 16 kuruşluk zammın ardından bu gece 70 kuruş indirim geliyor.

Haber Merkezi

Son olarak 3 Aralık 2022 itibarıyla motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam gelmişti.

Bu gece itibariyle ise motorine 70 kuruşluk indirim gelecek.

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