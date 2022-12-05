Son olarak 3 Aralık 2022 itibarıyla motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam gelmişti.
Bu gece itibariyle ise motorine 70 kuruşluk indirim gelecek.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Motorine indirim geliyor
Hafta sonu motorine gelen 1 lira 16 kuruşluk zammın ardından bu gece 70 kuruş indirim geliyor.
Haber Merkezi
Son olarak 3 Aralık 2022 itibarıyla motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam gelmişti.
Bu gece itibariyle ise motorine 70 kuruşluk indirim gelecek.