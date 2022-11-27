Motorine indirim geliyor

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş sebebiyle motorinde indirim bekleniyor. Pompa fiyatlarına yansıması beklenen değişikliğe göre, motorinin litresinde 82 kuruş indirim yapılacak.

Son olarak cuma gece yarısı 95 kuruşluk indirim gelen motorin, yeni haftaya da indirimli girecek. İndirimli fiyat bu geceden itibaren geçerli olacak.

En son 25 Kasım Cuma gece yarısından itibaren motorin grubunda 95 kuruş indirim, benzin grubunda ise 55 kuruş zam yapıldı.

23 Kasım Çarşamba benzinde 1,16 lira, 19 Kasım Cumartesi gününde 75 kuruşluk indirim yapılmıştı.