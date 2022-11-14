Motorine indirim geliyor

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında indirim yapılacak. İndirimin 1 lira 56 kuruş seviyesinde olması bekleniyor.

İndiriminin uygulanması halinde motorinin litresi İstanbul'da 24 lira 82 kuruşa düşecek. Depolar Ankara'da 24 lira 95 kuruşa, İzmir'de ise 24 lira 98 kuruşa dolacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 22 lira 68 kuruşa, Ankara'da 22 lira 83 kuruşa, İzmir'de ise 22 lira 84 kuruşa satılıyor.

Bu indirimle birlikte benzin ile motorin arasındaki fiyat farkı 1 lira 50 civarına inecek.

Son değişiklik ne zaman oldu?

31 Ekim'i 1 Kasım'a bağlayan gece benzin fiyatlarına 71 kuruş zam geldi. Akaryakıt zammı 1 Kasım Salı günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı. Son olarak 4 Kasım Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,31 TL'lik ve otogaz grubuna gelen 49 kuruşluk zam geçerli oldu.