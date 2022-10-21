Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 7 kuruşluk indirim geliyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,42 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,62 liradan satılıyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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SOL - İZMİR
Motorine indirim geliyor
Motorine bu gece yarısından itibaren 1 lira 7 kuruş indirim gelecek.
Haber Merkezi
Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 7 kuruşluk indirim geliyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,42 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,62 liradan satılıyor.