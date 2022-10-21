Motorine indirim geliyor

Motorine bu gece yarısından itibaren 1 lira  7 kuruş indirim gelecek.

Haber Merkezi

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 7 kuruşluk indirim geliyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,42 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,62 liradan satılıyor.
 