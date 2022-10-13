Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 2 lira 13 kuruş düştü.
Motorine son bir haftada 5 lira 41 kuruş zam gelmişti.
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Motorine indirim geldi
Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin fiyatı 2 lira 13 kuruş düştü.
Haber Merkezi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 2 lira 13 kuruş düştü.
Motorine son bir haftada 5 lira 41 kuruş zam gelmişti.