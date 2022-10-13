Motorine indirim geldi

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin fiyatı 2 lira 13 kuruş düştü.

Haber Merkezi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 2 lira 13 kuruş düştü.

Motorine son bir haftada 5 lira 41 kuruş zam gelmişti.