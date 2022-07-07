Motorine indirim geldi

Motorin grubundaki 2,10 TL'lik indirim gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Haber Merkezi

Art arda gelen zamların ardından motorine indirim geldi.

Motorin grubunda 2,10 TL'lik bir indirim yapıldı.

İndirim gece yarısından itibaren geçerli olacak ve pompa fiyatlarına yansıyacak.