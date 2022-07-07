Art arda gelen zamların ardından motorine indirim geldi.
Motorin grubunda 2,10 TL'lik bir indirim yapıldı.
İndirim gece yarısından itibaren geçerli olacak ve pompa fiyatlarına yansıyacak.
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Motorine indirim geldi
Motorin grubundaki 2,10 TL'lik indirim gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Haber Merkezi
Art arda gelen zamların ardından motorine indirim geldi.
Motorin grubunda 2,10 TL'lik bir indirim yapıldı.
İndirim gece yarısından itibaren geçerli olacak ve pompa fiyatlarına yansıyacak.