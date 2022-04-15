KRT'nin akaryakıt sektörü kaynaklarına dayandırdığı habere göre, 16 Nisan 2022'den itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 79 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.
Motorin litresi şu anda ortalama 20.21 TL liradan satılıyor.
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Motorine büyük zam!
Motorinin litre fiyatına 1 lira 79 kuruşluk bir zam geleceği öğrenildi.
Haber Merkezi
KRT'nin akaryakıt sektörü kaynaklarına dayandırdığı habere göre, 16 Nisan 2022'den itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 79 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.
Motorin litresi şu anda ortalama 20.21 TL liradan satılıyor.