KRT'nin akaryakıt sektörü kaynaklarına dayandırdığı habere göre, 16 Nisan 2022'den itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 79 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.

Motorin litresi şu anda ortalama 20.21 TL liradan satılıyor.