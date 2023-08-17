Motorine bu kez indirim geliyor

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarına da yansımış motorinin litre fiyatı 40 liraya dayanmıştı.

Zamların ardından motorine bu gece yarısından itibaren uygulanacak şekilde şekilde 1 lira 52 kuruş indirim bekleniyor.

14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19,76, motorin litre fiyatı da 18,58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 17 lira 95 kuruş, motorine de yaklaşık 19 lira 80 kuruş zam gelmiş oldu.