Motorine bir zam daha geliyor!

Akaryakıt fiyatlarında zamlar peş peşe gelmeye devam ediyor.

Bir hafta içerisinde motorine toplamda 4,01 liralık zammın ardından yeni bir zam daha gelecek.

Motorine son bir haftada önce 1 lira 10 kuruş, daha sonra 1 lira 38 kuruş, en son ise 1 lira 53 kuruş zam gelmişti.

NTV'de yer alan habere göre, 11 Ekim 2022 Salı günü itibarı ile motorinin litre fiyatına 1 lira 39 kuruş zam gelecek.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.61 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27.12 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.60 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 27.10 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.73 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 27.21 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.71 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 27.23 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL