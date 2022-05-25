Motorine bir zam daha

Dolar kurundaki hareketlilik ve yıllık resmi enflasyonun dahi yüzde 70'i bulması akaryakıt fiyatlarında en büyük endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Akaryakıt fiyatları; enflasyon, petrol fiyatları ve dolardaki yükselişin etkisiyle rekor üstüne rekor kırarken sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece ya da yarın geceden itibaren motorine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Motorine yapılan yeni zammın pompa satış fiyatlarına yansıması beklenirken, bu zamla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23 TL'nin üzerine çıkacak.

Bu gece yarısından itibaren LPG'ye de 36 kuruş zam gelmesi bekleniyor. LPG litre fiyatı ise 11,25 lira seviyesinde satışa sunuluyor.