Motorine 80 kuruş zam geldi

EPGİS bu geceyarısından itibaren zammın pompa fiyatlarına yansıyacağını açıkladı.

Haber Merkezi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) motorinin litre fiyatına 80 kuruş zam geldiğini duyurdu.

EPGİS'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 8 Şubat 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 80 KRŞ/LT pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde fiyat artışı olduğu belirtildi.

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