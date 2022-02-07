Motorine 80 kuruş zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) motorinin litre fiyatına 80 kuruş zam geldiğini duyurdu.
EPGİS'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 8 Şubat 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 80 KRŞ/LT pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde fiyat artışı olduğu belirtildi.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) February 7, 2022
08/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Motorinde 80 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.