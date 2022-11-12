Motorinde indirim bekleniyor

Akaryakıt fiyatları enflasyon, petrol fiyatları ve dolardaki yükselişin etkisiyle rekor üstüne rekor kırarken, brent petrolün varil fiyatının 95 dolara gerilemesiyle sektörde indirim beklentisi oluştu.

NTV'nin sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre, 15 Kasım 2022 Salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,56 TL fiyat indirimi bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,33 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 22,68 TL'den satılıyor.