Motorin ve benzine zam

Akaryakıt fiyatlarına geçtiğimiz hafta çarşamba gününde geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,37 TL, motorin grubunda 1,15 TL indirim gelmesinin ardından, Bugünden itibaren benzin fiyatına 1,11 TL, motorin fiyatına 1,21 TL zam geldi.

Öte yandan geçtiğimiz perşembe günü EPDK'dan yapılan açıklamada deprem bölgesine akaryakıt sevkiyatının devam ettiği ifade edildi.

Zam sonrası son fiyatlar şöyle:

İstanbul:

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,80 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21,56 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,64 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,80 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21,56 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11.90 TL

Ankara:

Benzin fiyatı: 21,05 TL

Motorin fiyatı: 21,81 TL

LPG fiyatı: 11,90 TL

İzmir: