Motorin ve benzin zammı için EGPİS bugünü işaret etti

İstanbul'da benzinin litresi 28,46 kuruştan satılıyor. 30 TL'ye ramak kala akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam iddiası gündeme geldi. Motorinin litresi de İstanbul'da 28,85 kuruştan satışa sunuluyor. Eğer benzine veya motorine zam gelirse akaryakıtın litresi ilk kez 30 TL'yi geçmiş olacak.

Zam iddiası dün yalanlanmıştı

Yılbaşından bu yana motorine yüzde 119 zam geldi. Peş peşe gelen zamların ardından 2,60 TL'lik bir zam daha geleceği öne sürülmüştü, EGPİS bu iddiayı yalanladı. EGPİS yaptığı açıklamada dünkü zam iddiasını yalanlarken 'Yarın için ise bugün piyasalarda oluşacak değerler belirleyici olacaktır' denildi.

Benzin ve motorine zam gelebilir

Bu açıklamaya göre benzin ve motorin zammı için yeni fiyatları piyasanın bugünkü durumu belirleyecek. Eğer benzin ve motorine bir zam daha gelirse ikisinin litre fiyatı da 30 TL'yi geçmiş olacak.