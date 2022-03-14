Moto kurye yasağı kalktı mı? Açıklama geldi

İstanbul'da başlayan kar yağışı nedeniyle motor kullanan kuryelerin sipariş götürmesi yasaklanmıştı.

Geçtiğimiz dört günü etkili kar yağışı altında geçiren İstanbul’da alınan önlemler kapsamında motorsiklet ve elektrikli scooter kullanımı yasaklamıştı. Kaygan zeminde hayati tehlikelerin oluşmasını önlemek için alınan bu önlemlerle birlikte moto kuryelerin de trafiğe çıkması yasaklamış hale gelmişti. Yasakların sona erip, ermedikleri İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından paylaşıldı.

Motor kurye yasağı kalktı mı?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, trafiğe çıkış yasağıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“Kıymetli İstanbullular;

14 Mart Pazartesi 10:00'dan itibaren

Motosiklet

Elektrikli scooter ve

Motokuryelerin

Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLECEKTİR”