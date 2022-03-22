Moskova'dan Kiev'e 'referandum' yanıtı

Kremlin Sözcüsü Peskov, Zelenskiy'nin referandum çıkışıyla ilgili konuştu.

Peskov, "Egemen bir devlettir, iç prosedürler olabilir" derken, "ancak müzakereler de var" hatırlatmasında bulundu.

Peskov, "Birkaç gün önce Rusya, müzakere sürecinin bir parçası olarak taslak belgeleri Ukrayna tarafına teslim etti" ifadesini kullandı.

'Yüzde 75'den fazlası destekliyor'

Peskov, Kremlin'in Ukrayna'daki harekatı desteklemeyen Rusların görüşlerini dikkate alıp almadığı sorusuna ise, "İstatistiklerin, anketlerin gösterdiği gibi, vatandaşların büyük çoğunluğu, vatandaşların yüzde 75'inden fazlası özel operasyonu destekliyor, Rusya Devlet Başkanı'nın eylemlerini destekliyor" iddiasında bulundu.

Peskov, harekatı desteklemeyen Rusların da görüşünün alındığını söyledi, "Ama yine de azınlık azınlıktır" dedi.

Zelenskiy ne demişti?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Rusya ile Ukrayna arasında süren müzakerelerde varılacak olası anlaşmada verilecek tavizlerin referanduma sunulması gerektiğini söylemişti.