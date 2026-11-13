Moskova'da otomobil patlaması: Eski Ukrayna Başbakanı'nın sözcüsü ağır yaralandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da cuma günü meydana gelen otomobil patlamasında, eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov'un eski sözcüsü Sergey Zavorotniy ağır yaralandı.

Rus basınında yer alan haberlere göre, 72 yaşındaki Zavorotniy'nin kullandığı Toyota Fortuner marka araç, başkentin güneyindeki Çertanovo bölgesinde, Kirovogradskaya Caddesi üzerinde ilerlediği sırada patladı.

Patlamanın ardından hastaneye kaldırılan Zavorotniy'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Rus basınında yer alan haberlerde, patlamada sol kolunu kaybettiği, beyin sarsıntısı ve kaburga kırıkları yaşadığı aktarıldı. Bazı haberlerde Zavorotniy'nin komada olduğu belirtildi.

Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili cinayete teşebbüs kapsamında soruşturma başlattı. Saldırının arkasında kimin bulunduğuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2014'te yönetim devrilince Rusya'ya taşınmıştı

Zavorotniy, 2010-2014 yılları arasında Viktor Yanukoviç'in devlet başkanlığı döneminde Ukrayna Başbakanlığı yapan Nikolay Azarov'un basın sözcüsü olarak görev yapmıştı.

2014'te Ukrayna'da Yanukoviç yönetiminin devrilmesinin ardından Rusya'ya taşınan Zavorotniy, daha sonra Rusya'da siyasi yorumculuk yaptı ve Ukrayna yönetimini eleştiren yayınlarda yer aldı.

Bir gün önce Petersburg'da bir patlama daha

Moskova'daki patlamadan bir gün önce, St. Petersburg'da da bir otomobil bombası patlamıştı. Perşembe günü meydana gelen saldırıda Rus ordusunda görevli bir askeri yetkili hayatını kaybetmişti.

Rus basınında kurbanın hava kuvvetlerinde görevli bir albay olduğu öne sürülürken, saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ve sorumlularına ilişkin farklı iddialar gündeme geldi.

Rusya'da savaşın başlamasından bu yana askeri yetkilileri ve savaşla bağlantılı isimleri hedef alan bombalı saldırılar ve suikastlar yaşanıyor.

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