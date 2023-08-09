Moskova yakınlarındaki fabrikada patlama: En az 45 yaralı

Rusya’da, Moskova Bölgesi'nde optik ürün üretimi yapılan fabrikada yaşanan patlama nedeniyle en az 45 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Moskova Bölgesi'ndeki Sergiyev Posad şehrinde faaliyet gösteren Zagorski Optik-Mekanik Fabrikası’nda patlama meydana geldiği belirtildi.

RIA Novosti'nin haberine göre Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov yaptığı açıklamada patlama sonrası tıbbi yardım için başvuranların sayısını 52 olarak açıkladı.

RT'nin aktardığına göre Vorobyov patlamaya insansız hava aracıyla yapılan saldırının yol açtığı iddialarınınsa doğrulanmadığını belirtti.

Vorobyov daha önce yaptığı açıklamada bu sabah saatlerinde gerçekleşen patlamada 45 kişinin yaralandığını, 5'i yoğun bakımda olmak üzere 17 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğünü söylemişti.

Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.