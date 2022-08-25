Moskova ve Kiev anlaşmaya yakın, nükleer santrale erişim sağlanacak

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Grossi, Rusya'nın ele geçirdiği ve bölgede çatışmaların olduğu belirtilen Zaporijya Nükleer Santrali'nde denetim için Moskova ve Kiev'in anlaşmaya yakın olduğunu açıkladı.

İlerleyen günlerde santrale denetim misyonu gönderilmesinin beklendiğini ifade eden Grossi, "Tüm taraflarla çok aktif ve yoğun bir şekilde istişare etmeye devam ediyorum. Devam eden müzakereler başarılı olursa, Zaporijya'daki misyonun önümüzdeki birkaç gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna tarafının vaatlerini gerçekleştirmemesi nedeniyle denetimin gerçekleşmediğini belirterek, "Görevin henüz gerçekleşmemiş olmasından derin üzüntü duyduğumuzu ifade ediyoruz" demişti.

Rus ve Fransız savunma bakanları santral için görüştü

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Fransa Savunma Bakanı Sébastien Lecornu'yla nükleer santraldeki mevcut durumu görüştüğü duyuruldu.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya, Mart ayında Rus birlikleri tarafından ele geçirilmişti.

Bölgede çatışmaların devam ettiği belirtilirken, nükleer santrale son haftalarda saldırıda bulunulduğu ifade edilmişti. Saldırı üzerine nükleer felaket korkusu oluşurken, Rusya ve Ukrayna saldırının sorumlusu olarak birbirlerini suçladı.