Moskova: Ankara'daki CIA ile olan görüşmeyi Biden istedi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a göre ABD ve Rusya'dan istihbarat başkanları arasındaki Ankara görüşmesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın isteği doğrusunda gerçekleşti.

Rusya Dış İstihbarat Teşkilatı (SVR) başkanı Sergey Narışkin ve CIA Başkanı William Burns, Kasım ayı ortasında Ankara'da bir araya gelmişti.

Bugün yaptığı basın brifinginde görüşmeye değinen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, müzakerelerle "yeni bir şeyin ortaya çıkmadığını" belirtti. Lavrov, "Genel olarak, Rusya ile çeşitli düzeylerde ara sıra yapılan temaslarda Batı, kamuoyundaki duruşunun ötesine geçecek hiçbir şey söylemiyor" dedi.

Lavrov, daha önce iki istihbarat şefi arasındaki görüşmeyle ilgili bilgilerin medyaya sızdırıldığından yakınmıştı. Geçen ay gazetecilere verdiği demeçte Rusya Dışişleri Bakanı, "Amerikalılar bize on kez bu iletişim kanalının kesinlikle gizli olduğunu ve ifşa edilmemesi gerektiğini söylediler ... ki böylece bazı propaganda türevleriyle lekelenmesin diye" demişti. Lavrov, "Kabul ettik. Ama Ankara'ya iner inmez [haber] hemen sızdırıldı. Beyaz Saray'dan mı yoksa ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan mı bilmiyorum" diyerek karşı tarafı suçlamıştı.

Narışkin bu hafta, her iki tarafın da kabul etmesi koşuluyla Burns ile tekrar görüşmeye hazır olacağını açıkladı.