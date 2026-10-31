Moskova ABD’den terör saldırısı ihbarı aldığını açıkladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ABD tarafından Moskova'da bir terör saldırısı hazırlığı yapıldığına ilişkin bilgi aldıklarını ve konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

FSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ABD tarafından ortaklık kanalları aracılığıyla Moskova'da bir terör saldırısı hazırlığı yapıldığına ilişkin bilgi alınmıştır. Gerekli çalışmalar yürütülmektedir.

ABD'nin Rusya Büyükelçiliği'nin internet sitesinde, Moskova'daki Tsaritsıno Müze ve Park Alanı bölgesine yönelik bir tehdit bulunduğuna ilişkin uyarı yayımlamıştı. Söz konusu tehdidin çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açabilecek bir olaya neden olabileceği öne sürülmüştü.

ABD Büyükelçiliği, Amerikan vatandaşlarına belirtilen bölgeye yaklaşmamaları, çevrelerinde olup bitenleri dikkatle takip etmeleri ve yanlarında şarjı dolu bir cep telefonu ile kimlik belgelerini bulundurmaları tavsiyesinde bulunmuştu.

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