Moris Gabbay hayatını kaybetti

Nazım Hikmet Vakfı'nın genel saymanı Üyesi Moris Gabbay, 100 yaşında hayatını kaybetti.

27 Şubat 1922’de İstanbul’da doğan Moris Gabbay, "Cumhuriyetle Birlikte Büyüdüm" kitabının yazarıydı. Gabbay'ın cenaze töreni detayları henüz açıklanmadı.

Gabbay gençlik yıllarında Nâzım Hikmet’in Bursa Cezaevi’nde yattığı yıllarda kurduğu dokuma tezgahında, diğer mahkumlarla birlikte ürettiği kumaşların satışını yapmıştı. Daha sonraki yıllarda Mehmet Ali Aybar’ın Başkanlığı’ndaki Türkiye İşçi Partisi üyesi oldu.