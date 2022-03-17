Morgan Stanley petrol tahminlerini yükseltti

Petrol fiyatlarında geçen hafta yaşanan rallinin ardından son günlerde daha yatay bir seyir izlense de Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı arz endişeleri tahminlerin güncellenmesine neden oluyor.

Morgan Stanley analistleri küresel düzeyde daha sıkı arz-talep dengesine vurgu yaparak Brent petrol tahminlerini yükseltti.

Banka üçüncü çeyrek için Brent petrol tahminini 100 dolardan 120 dolara çıkardı. Dördüncü çeyrek tahmini ise 100 dolardan 110 dolara yükseltildi. Daha önce 2023 için 95 dolar tahmini açıklayan banka bu beklentisini de 100 dolara çıkardı.

Morgan Stanley ABD ve AB'nin Rus petrol ambargosunun Rusya'nın petrol üretiminde günlük bir milyon varillik düşüş yaratacağı analizini yaptı.

Uluslararası Enerji Ajansı da üretim tahminini düşürmüştü

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Şubat ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"nda, bu yıla ilişkin küresel petrol talebini 950 bin varil azaltarak yaklaşık 99 milyon 700 bin varil olarak tahmin etti.

Küresel petrol talebi geçen yıl 97 milyon 520 bin seviyesindeydi.

UEA Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası bazı ülke ve ithalatçı şirketlerin uyguladıkları ilave yaptırımlar nedeniyle Rusya'da petrol üretiminin nisanda günlük 3 milyon varil azalabileceğini bildirdi.

Rapora göre büyük petrol şirketleri, nakliye firmaları ve bankalar Rusya ile iş yapmaktan kaçınıyor.

Söz konusu durumun, Rusya'nın petrol üretiminde nisan ayında günlük yaklaşık 3 milyon varil kesintiye yol açacağı öngörülüyor. Rusya'ya yönelik daha fazla yaptırım uygulanması durumunda ise kesinti miktarının artacağı hesaplanıyor.