Moody's'ten BDDK'nın düzenlemesine ilişkin açıklama

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s tarafından yayımlanan rapora göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) döviz varlığı olan şirketlerin TL kredi kullanımına sınırlama getirilen düzenlemesinin bankaların kredi kalitesine zarar vereceği ve "yatırımcı güvenini düşüreceği" belirtildi.

Moody's yaptığı açıklamada, "Yetkililer kur üzerindeki baskıyı hafifletmek için çeşitli önlemleri devreye alıyor ancak bu önlemlerin etkileri azalıyor ve TL’deki değer kaybının temel nedeni olan ‘ortodoks olmayan politikalara’ yanıt vermiyor" dedi.