Montrö bildirisinin imzacılarından 21 amiralin ifadesi alındı

Montrö bildirisine imza attıkları için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda 21 emekli amiral ifadeye çağrılmıştı. 11 amiralin ifadesine dün başvurulmuştu.

Daha önceki aramalarda ele geçirilen dijital materyalin incelenmesi, ifadeler ve HTS analizleri sonucu elde edilen deliller çerçevesinde, bildiride imzası bulunan emekli amirallerin, "devletin güvenliğine ve Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" iddiası ile ifadelerinin alınmasına başlandı.

Bugün ise 10 amiralin daha ifade verdiği bildirildi.