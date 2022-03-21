Montrö bildirisine imza atan emekli amiraller yargılanıyor

Montrö Sözleşmesi ile ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle "anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmakla" suçlanan 103 emekli askerin yargılandığı dava devam ediyor.

Emekli Amiral Atilla Kezek, siyasetçilerin açıklama ile ilgili sözlerine yer verilmesini değerlendirdi. Kezek, “İddianamede siyasi demeçlere yer verilmesi davanın siyasi olduğunun kanıtıdır” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili sözleri ve eski Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın makam aracıyla gittiği tarikat evinde 'sarık ve cübbe' ile fotoğrafının ortaya çıkması üzerine, Montrö’nün asla tartışmaya açılmaması yönünde ortak açıklama yapan 103 emekli amiral hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 'anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak' suçlamasıyla 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. 103 emekli amiral hakkında, “anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma” suçlaması ile ayrı ayrı 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Yargılamanın ilk duruşması Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor. İlk duruşmada, emekli amiraller Abdullah Akgül, Abdullah Can Erenoğlu, Ahmet Şenol, Atilla Kezek ve Emin Sami Örgüç dinlendi.

'Deniz Kuvvetleri'nin tarikat ve cemaatlerden korunması gerektiğini açıkladık'

ANKA'dan Tamer Arda Erşin'in haberine göre emekli Amiral Atilla Kezek, “emekli askerlerin anayasal düzeni yıkmak için anlaşmasının “mantığa uygun olmadığını” söyledi. Kezek, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Emekliyiz komuta ettiğimiz kimse, hiçbir şey yok. Yaş ortalaması 70 ve üzeri olan amiraller olarak ekonomi, sağlık, tarım konusunda açıklama yapmadık. Uzmanlık alanımız olan Montrö konusunda yaptık. Deniz Kuvvetlerinin tarikat ve cemaatlerden korunması gerektiği açıklamasını yaptık.

Kelimelerine takılıp kamuoyu açıklamamızın siyasi maksatlarla kullanılması kabul edilemez. Bizler bireysel ve toplu olarak kanaatimizi açıklamamız bir yana engeller ile karşı karşıya kaldık. ‘Ne söylemek istiyorlar bunlar’ denilmeden linçe uğradık. Ayağımıza kelepçe takıldı. Sonuç, Montrö önemlidir. Sadece bölge barışı için değil dünya barışı için de. Bu anlaşıldıysa kendi adıma razıyım.

İddianamede telefon dinlemelerinde suç unsuruna rastlanmamış dendi yine kimse itiraz etmedi. Hakkımızda dava açılmış olması ve iddianamede siyasi demeçlere yer verilmesi davanın siyasi olduğunun kanıtıdır.”

'Soyut bir suç yaratılmaya çalışıldı'

Emekli Amiral Emin Sami Örgüç, açıkladıkları metinde suç unsuru olmadığı kanaatinin devam ettiğini belirtti. Örgüç, “Metnin içeriğinin bizlerin uzmanlık alanı içinde kalması ve bilgilendirme amacı taşımasıyla hiçbir kaygı duymadım. Duyuru içinde aksi takdirde, ‘Yüce Türk milletine’ ifadelerinin nasıl bir kaygı yarattığını anlamadım. İddianamede kelimelere özel anlamlar yüklenerek, zaman ve usul saptırmalarıyla soyut bir suç yaratılmaya çalışıldığı kanaatindeyim” diye konuştu.

Örgüç; yüksek yargı organlarının konu ile ilgili açıklamalarının “ihsas-ı rey” niteliğinde olduğunu dile getirerek, “Düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında, mesleki birikimim çerçevesinde kendimi ifade ettiğimizi düşünüyorum” dedi.

Örgüç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da Montrö’nün öneminin tartışılmaması gerektiği yönündeki açıklamasını anımsatarak, “Montrö’nün tartışılmaya açılmasına karşı tartışmaların sakıncaları Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla anlaşılmıştır” diye konuştu.

Örgüç, emekli amirallerin örgütlenerek eylem planlama faaliyetinde olmadıklarını belirterek, “Bildiride imzasını gördüğüm emekli amirallerin çoğu, deniz hukuku konusunda uzmanlaşmış insanlardır. Birlikte hazırlanan metin toplumu bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır” dedi.

Örgüç, sarıklı amiral fotoğrafının da Anayasal düzeni değiştirmeyi amaçladığını düşündüğünü aktararak, “Anayasal sisteme tehdit olabilecek ne düşüncem, ne de örgüt bağlantım mevcuttur” ifadelerini kullandı.

Duruşma hafta boyunca sürecek

Yargılamanın ilk duruşması, avukatların beyanlarının alınması ile sürüyor. Duruşma hafta boyunca devam edecek. Yarın emekli askerler Cemil Turgut Tufan, Engin Heper, Erdem Caner Bener ve Ergun Mengi dinlenecek.

Ne olmuştu?

Emekli amiraller TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtı vermesi ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın sarık ve cüppe ile fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine kamuoyunda başlayan tartışmalarla ilgili emekli 103 amiral Montrö açıklaması yapmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca emekli amiraller tarafından 4 Nisan'da hazırlanan ve kamuoyunda 'amiraller bildirisi' olarak bilinen Montrö açıklamasıyla ile ilgili resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, söz konusu bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde faaliyet gösteren 14 emekli amiralden 10'u Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alındı. Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ise emniyete ifadeye çağrıldı. Emekli askerler ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında 6 emekli amiral ile 1 emekli general 16 Nisan'da, 84 şüpheli ise 27 Mayıs'ta ifadeye çağrıldı ve onlar da adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'bildiri' soruşturmasını tamamlayarak, 103 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmişti. Savcılık TCK'nın 316/1'inci maddesi kapsamında, 'devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. Ankara 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etmişti.