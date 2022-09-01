Montella'dan 'Balotelli' açıklaması

Teknik Direktör Montella, tartışma yaşadığı ve ardından kulüpten ayrılan Mario Balotelli hakkında açıklamalarda bulundu.

Dün İsviçre ekibi Sion’a transfer olduğu açıklanan Mario Balotelli’yle Ümraniyespor maçı sonrası yaşadığı tartışmaya ilişkin İtalyan hoca, “Bu tarz olayların sahada yaşanmaması gerekiyor. Kulübümüzden özür diliyorum. Gerçekten de kendime hakim olamadım. Bizi seyreden çocuklara kötü örnek olduğumu söyleyebilirim. Biz de robot değiliz, etten kemikteniz. Bu konuda kusurlu olduğumu biliyorum. Ama bir daha tekrarlanmayacağını biliyorum. Balotelli’yle ilişkimiz gayet iyi. Zaten bu olaydan önce de gitmek istediğini söylemişti. Orada bir şeyler yaşadık ama saha dışında ilişkimiz çok iyi bir şekilde devam ediyor” diye konuştu.