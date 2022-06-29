Momerandumu nasıl yorumladılar: ‘Son ana dek taviz vermemek standart prosedürleri’

İspanya’nın başkenti Madrid’te AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le gerçekleştirilen dörtlü görüşmenin ardından Türkiye-Finlandiya-İsveç arasında bir üçlü memorandum imzalandı. Momerandum metninde “PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye’yle tam işbirliği”, “Savunma sanayii alanında ambargo ve kısıtlamalara gidilmemesi” ve “Terör suçlularının iadesi konusunda somut adımlar atılması” gibi maddeler yer aldı.

Türkiye, imzalanan üçlü momerandumun ardından Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliklerine "veto"sunu da kaldırmış oldu.

Peki, AKP'nin "diplomatik zafer" olarak sunduğu gelişmeyi dünya nasıl gördü?

CNN'den The Economist'e, DW-TV'den The New York Times'a, Batı medyasının büyük kısmı üçlü momerandumu “Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliklerine vetosunu kaldırdı/itirazını geri çekti" başlıklarıyla takipçilerine aktarmayı tercih etti. Rusya, İran, İsrail ve Çin basın-yayın organları ise konuya pek ilgi göstermedi.

‘Biden’ın zaferi’

ABD’de ise özellikle Demokratlara yakın medya, ABD Başkanı Joe Biden‘ın bu süreçte "arka planda" oynadığı rolü ön plana çıkardı.

CNN’de yer alan bir analizde, üçlü momerandum 'Biden'ın zaferi' olarak değerlendirilirken, Biden'ın Finlandiya ve İsveç'in dışişleri bakanlarına "inatçı Türk lider" karşısında "doğru anı yakalamaları" tavsiyesinde bulunduğu aktarıldı. Haberde Avrupalı bir yetkilinin Türkiye’nin tutumuna ilişkin "Son ana kadar taviz vermemek Türkiye’nin standart prosedürüdür. Bu da genellikle ABD Başkanı’yla yapılan ikili görüşme ile sonlanır" ifadeleri dikkat çekti.

Biden, üçlü momerandum ile birlikte Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliklerinin önünün açılmasını sosyal medya üzerinden kutladı.

Congratulations to Finland, Sweden, and Turkey on signing a trilateral memorandum – a crucial step towards a NATO invite to Finland and Sweden, which will strengthen our Alliance and bolster our collective security – and a great way to begin the Summit. pic.twitter.com/ug47DhRDGl — President Biden (@POTUS) June 28, 2022

‘Putin’e darbe’

The New York Times'ta üçlü momerandum "Putin'e darbe" başlığıyla okuyuculara aktarıldı ve "Türkiye'nin tavrında değişikliğe gitmesi Başkan Biden için bir zafer ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için bir darbe oldu" ifadeleri kullanıldı. The Washington Post'ta da "Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeyi kabul ederek ittifakın büyümesinin yolunu açtı" yorumunda bulunuldu.

ABD merkezli CBS News ise Türkiye'nin F-35 meselesini üçlü momerandumda gündeme getirmediğini kaydetti. Haberde, "Üst düzey bir Washington yetkilisi Türkiye'yi bir anlaşmayı kabul etmeye ikna etmek için herhangi bir taviz vermediklerini söyledi” denildi.

Almanya merkezli DW-TV'de de aynı konuya değinildi. “Türkiye haftalarca Baltık ülkelerinin üyeliklerini veto etme tehdidinde bulunduktan sonra istediğini aldığını söylüyor” denilen haberde, ABD’li üst düzey bir hükümet yetkilisinin, “Ankara, yüksek teknolojili savaş uçakları teslim etmeyi reddetmesinden vazgeçmesi için ABD'ye baskı yapmadı ve bir talepte bulunmadı” iddiasına yer verildi.

‘Erdoğan’ın hamlesi etkili ve şaşırtıcıydı’

"Türkiye vetosunu kaldırdı" başlığıyla anlaşmayı okuyucularına aktaran İngiltere merkezli The Economist'te üçlü momeranduma giden süreçte Türkiye'nin uyguladığı diplomasi yöntemleri konu edildi. "Türkiye Cumhurbaşkanı, uluslararası siyasette kendi yolunu bulmak için profesyonel fauller yapmaktan çekinmiyor. Geçen ay, Rusya'nın ciddi tehdidi altındayken Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını hızlandırmak için yaptığı hamle, etkili olduğu kadar şaşırtıcıydı" ifadeleri yer alan haberde "Erdoğan ülkesine zaferle dönüyor" tespitinde bulunuldu.