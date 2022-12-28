Mollaveisoğlu: İBB'ye kayyum atayacaklar

Cumhuriyet yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği suçlamasıyla aldığı hapis cezasını ve İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye yönelik başlattığı terör soruşturmasını değerlendirdi.

"Üç buçuk yıl sonra İmamoğlu, muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olabilir diye yine karanlık bir operasyonun hedefine konuldu" diyen Mollaveisoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Seçme ve seçilme hakkı elinden alınmak isteniyor... Detayları biliyorsunuz; ahmak soruşturması hukuku katlederek cezaya dönüştü... Eşzamanlı olarak İçişleri Bakanlığı müfettişleri terör soruşturması başlattı ve dosya savcılığa sunuldu.

İspanyol romancı Marquez’in Kırmızı Pazartesi romanı gibi... Cinayetin işleneceğini herkes biliyor...

Bu soruşturmadan ceza çıkaracaklarını, hatta İstanbul’a halkın iradesini gasp ederek kayyum atayacaklarını düşünüyorum..."