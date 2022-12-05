Moldova-Ukrayna sınırında patlamamış mermi bulundu

Moldova İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Moldova'nın kuzeyinde Ukrayna sınırına yakın bir yerde patlamamış bir mermi bulundu.

Bakanlığın basın servisi, "Son zamanlarda, Briceni şehri yakınlarındaki bir bahçede bir mermi bulundu. Patlayıcı nesne, bir sınır polisi devriye birimi tarafından bulundu." denildi.

Moldova İçişleri Bakanlığı, merminin Pazartesi günü Ukrayna topraklarına yapılan saldırılar sırasında düştüğünün tahmin edildiğini kaydetti. Bölge kordon altına alındı ve mayın tarama ekipleri çağrıldı.

Ekim ayında mermi parçaları Moldova'nın Naslavcea yerleşimine düşmüştü. Olayın ardından Rusya'nın Kişinev Büyükelçisi'ne tepki gösterilmiş ve bir diplomatik misyon çalışanı sınır dışı edilmişti.