Moldova hükümeti parlamentodan OHAL ilan etmesini isteyecek

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Moldova hükümetinin parlamentodan Ukrayna'daki durum nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmesini isteyeceğini açıkladı.

Sandu, "Uluslararası toplum, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yönelik eylemlerini oybirliğiyle kınıyor, bu yüzden Yüksek Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdım. Hükümetin parlamentodan olağanüstü hal ilan etmesini istemesine karar verildi." dedi.

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu bugün yaptığı açıklamada, Moldova'nın Ukrayna'dan gelen on binlerce mülteciyi kabul etmeye ve barındırmaya hazır olduğunu söyledi.