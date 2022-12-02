Moğollar'dan TED Edirne Koleji patronunun kulis bastığı konser sonrası açıklama

TED Edirne Koleji'nde verdiği konser sonrası vokal Emrah Karaca'nın İstanbul Sözleşmesi hakkındaki sözleri gerekçesiyle, okul patronu Nesim İba tarafından kulisi basılan efsane rock grubu Moğollar sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Açıklamada "55 yıldır gerek yurt içinde gerekse yurt dışında sayısız konser vermiş, milyonlarca müziksevere doğrudan ulaşmış bir müzik grubu olarak sadece yaptığımız işlerle gündeme gelmeyi tercih ederdik" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Edirne TED Koleji’nde kıymetli bir amaç için keyifli bir konser gerçekleştirdik. Orada olan tüm müzikseverlere hem kız çocuklarımızın eğitimine verdikleri katkı için hem de bize harika bir gece yaşattıkları için teşekkür ederiz.

Konser sonrası yaşananları ise hatırlamak dahi istemiyoruz. Destek olan herkese teşekkür ederiz. Yalnız olmadığımızı bilmek çok güzel.

Yaklaşmakta olan yeni yılda ülkemiz için sadece güzel şeyler konuşabilmek umuduyla…

Ve son olarak bir kez daha hatırkatmak isteriz;

Biz MOĞOLLAR’ız ve İstanbul Sözleşmesi Yaşatır!

#istanbulsözleşmesiyaşatır"