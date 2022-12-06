Moğolistan'da yolsuzluk iddialarının ardından protestolar başladı: Halk hükümet sarayını bastı

Moğolistan'da halk hükümet yetkililerinin Çin'e satılan kömürden elde edilen gelirleri zimmetlerine geçirdiği iddialarının ardından sokağa indi. Yolsuzluk soruşturması devam ederken, başkent Ulan Batur'da üç gündür devam eden protestolarda halk iddialarının yanıtlanmasını talep ediyor.

Reuters'ın aktardığı habere göre, göstericiler cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve parlamento binasını kuşattı. Hükümet sarayını basan protestocular, kömür skandalı soruşturmasında şeffaflık talep ederek, şüphelilerin adlarını alenen açıklanması istedi.

İktidardaki Moğol Halk Partisi Genel Sekreteri Amarbayasgalan Dashzegve yaptığı açıklamada, "Şu anda yaklaşık 15 yetkili soruşturma altında. Hükümet, bakanlıklar ve dairelerin temsilcileri soruşturuluyor" dedi.

Russia Today'in yerel basından aktardığına göre, emniyet güçleri protestoculara saldırırken, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Çatışmada en az altı polis memuru ve dört protestocunun yaralandığı bildirildi. Yetkilerin kolluk güçlerine, protestocuları dağıtma emri verdiği belirtildi.

Ulan Batur emniyet güçlerinden yapılan açıklamada, "Kömür hırsızlığı suçundan soruşturma altında olan Erdenes Tavan Tolgoi'nin eski yönetimi, gösterilerden yararlanmak için sosyal medyada kaos yarattı" iddiası öne sürüldü.

Basında çıkan haberlere göre, yolsuzluk planı kapsamında yaklaşık 6,5 milyon ton kömür ülke dışına kaçırıldı ve bunun büyük bir kısmı gümrükten geçerek Çin'e gönderildi. Çalınan kömürün yaklaşık 1,8 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Ulan Batur'da hava sıcaklığı -28 derece olmasına rağmen gösterilerin devam ettiği aktarıldı.