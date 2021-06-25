Model iflas etti: Rönesans Holding Şehir Hastaneleri'nden neden çekildi?

AKP iktidarının şehir hastanesi açılımı bir halk sağlığı sorununa dönerken, beş şehir hastanesini işleten Rönesans Holding'in bu "işletmeleri" Danimarkalı bir şirkete satması dikkat çekmişti.
Emekli Sayıştay Denetçisi olan yazarımız Kadir Sev, bu satışın arka planına ilişkin soL'a değerlendirmede bulundu.
Dünyanın hiçbir yerinde Şehir Hastanesi modelinin düzgün yürümediğini vurgulayan Sev, "İlk uygulayan İngiltere’ydi onlar bile vazgeçiyorlar. Türkiye’de de bir süredir çekilmeye çalıştıklarının işaretlerini görüyorduk" dedi.
21 Nisan 2020 günlü “Korona günlerinde Şehir Hastaneleri” başlıklı yazısında da sözünü ettiğini hatırlatan Sev, "Fahrettin Koca 2020 yılı Bütçe Yasasını Plan Bütçe Komisyonunda sunarken 12 Kasım 2019 tarihinde şunları söylemişti; '…kamu-özel işbirliği değil, 10 tanesi genel bütçeden (…) onun altını çiziyorum, genel bütçe kaynaklarıyla 2023 hedefine yürüyen güçlü Türkiye’de …' Konuşmasındaki Kamu Özel İşbirliği modeliyle yapılmayacağının altını çizerek söylemesi çok anlamlıydı" ifadesini kullandı.
Rönesans Holding'in büyük bir olasılıkla bu alanda gelecek görmediğini ve çekilmek istediğini belirten Sev, "Bilemeyiz ama belki de olası yeni iktidarlar döneminde garanti ödemelerinin aksatılma olasılığına karşı önlem alıyor. Alacağı ödenmezse Uluslararası Tahkim Yöntemine başvurması gerekir. Ülkesini şikayet eden bir Türk Şirketi olarak ünlenmekten çekiniyor da olabilir" diye konuştu.
Sev, "yabancılara satıldı" sözlerinin de çok anlamlı olmadığını, Rönesans'ın şehir hastanelerindeki ortağının Japon Sojitz olduğunu hatırlattı.
Şirketlere neler verilmişti?
Sev, geçtiğimiz yıl kaleme aldığı söz konusu yazıda, "Kamu özel işbirliği yönteminden vazgeçiyorlar" demiş, şu ifadeleri kullanmıştı: