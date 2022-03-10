Moda Sahnesi'nin elektriği kesildi!

Fahiş fiyatlar nedeniyle elektrik faturasını ödemeyi kabul etmeyen Moda Sahnesi'nin elektriği, görevliler tarafından bugün kesildi.

Moda Sahnesi kurucusu Kemal Aydoğan, olayın ardından soL'a yaptığı değerlendirmede, "Biz bu yüksek faturalara karşı tepki göstermeye devam edeceğiz. Bu faturayı kesinlikle ödemeyeceğiz. Ortada bizden istenen fahiş bir tutar var. Bunu kim çözecek? Sabancı çözecek, Kültür Bakanlığı çözecek, Kemal Kılıçdaroğlu çözecek. Bizim meselemiz değil, onların meselesi" dedi.